Бернарду Силва: «Роналду станет мощным оружием, если Португалия все сделает правильно. Он способен вырвать победу»

Хавбек сборной Португалии Бернарду Силва высказался о форварде .

«Когда у вас есть такой игрок, как Роналду, вполне естественно порой играть на него, потому что он способен вырвать для команды победу в конце матча.

То же касается и других сборных. То, что французы всегда ищут на поле Мбаппе, способного решить исход матча в любое время, нормально. У Бразилии есть Неймар, у Аргентины – Месси.

Нужно пользоваться навыками таких футболистов, пускай я и согласен, что чрезмерной зависимости следует избегать – она может навредить. Но если все сделать правильно, то Роналду станет мощным оружием», – сказал Силва.