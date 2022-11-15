Данилу Перейра: «Роналду – игрок, о котором говорят каждый день. Люди думают, что Португалия играет за Криштиану, но это не совсем так. Мы играем, чтобы побеждать»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия лига 1 Франция ЧМ-2022 Данилу Перейра Футбол

Данилу Перейра высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии

– Это, вероятно, будет последний чемпионат мира для Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Это дополнительная мотивация для вас?

– Мы никогда не говорили о том, что это его последний чемпионат мира. Криштиану – игрок, который сейчас много делает в своей карьере, он думает о том, чего он может достичь немедленно, и я верю, что он много думает об этом чемпионате мира.

Я думаю, он хочет хорошо выступить на чемпионате мира, и только ему решать, будет ли это последний чемпионат мира или нет.

В основном это будет зависеть от того, что будет диктовать его тело, потому что физически именно тело говорит нам и указывает, можем ли мы продолжать или нет. Но он в порядке перед этим чемпионатом мира, и он будет нужен нам так же, как и вся команда.

– Как вы справляетесь с критикой, что сборная слишком явно играет на него?

– Критика будет всегда, потому что Криштиану – игрок, который много продает, он игрок, о котором говорят каждый день. Если он играет плохо, люди будут говорить. Если он в порядке, люди будут говорить. Так что мы внутри команды воспринимаем это естественно.

Это нормально, что к Криштиану, сильной стороне сборной, приковано больше внимания. Мы будем давать ему больше пасов, мы постараемся помочь ему забивать голы, и он тоже будет требовать этого.

Естественно, что такие разговоры есть, потому что люди думают, что мы играем за Криштиану, но это не совсем так. Мы играем, чтобы выигрывать матчи, – сказал полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные