Данилу Перейра: «Роналду – игрок, о котором говорят каждый день. Люди думают, что Португалия играет за Криштиану, но это не совсем так. Мы играем, чтобы побеждать»

высказался о роли в сборной Португалии.

– Это, вероятно, будет последний чемпионат мира для Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. Это дополнительная мотивация для вас?

– Мы никогда не говорили о том, что это его последний чемпионат мира. Криштиану – игрок, который сейчас много делает в своей карьере, он думает о том, чего он может достичь немедленно, и я верю, что он много думает об этом чемпионате мира.

Я думаю, он хочет хорошо выступить на чемпионате мира, и только ему решать, будет ли это последний чемпионат мира или нет.

В основном это будет зависеть от того, что будет диктовать его тело, потому что физически именно тело говорит нам и указывает, можем ли мы продолжать или нет. Но он в порядке перед этим чемпионатом мира, и он будет нужен нам так же, как и вся команда.

– Как вы справляетесь с критикой, что сборная слишком явно играет на него?

– Критика будет всегда, потому что Криштиану – игрок, который много продает, он игрок, о котором говорят каждый день. Если он играет плохо, люди будут говорить. Если он в порядке, люди будут говорить. Так что мы внутри команды воспринимаем это естественно.

Это нормально, что к Криштиану, сильной стороне сборной, приковано больше внимания. Мы будем давать ему больше пасов, мы постараемся помочь ему забивать голы, и он тоже будет требовать этого.

Естественно, что такие разговоры есть, потому что люди думают, что мы играем за Криштиану, но это не совсем так. Мы играем, чтобы выигрывать матчи, – сказал полузащитник и сборной Португалии.