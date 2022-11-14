«МЮ» обновил бассейн, столовую, конференц-зал на базе. Роналду сказал в интервью, что все устарело
В «МЮ» опровергли ряд замечаний Криштиану Роналду относительно инфраструктуры клуба.
37-летний португалец во время интервью Пирсу Моргану среди прочих тем затронул состояние клубной базы в Каррингтоне. Он сказал: «Джакузи, бассейн, тренажерный зал, повара – все замерло во времени. Мы видим многое из того, что я привык видеть в 23 года».
По данным ESPN, бассейн, столовая и зоны для восстановительных процедур были обновлены.
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» потратил более 200 000 фунтов на создание ультрасовременного зала для аналитических занятий и конференц-зала – это было сделано по просьбе тренера Эрика тен Хага.
Роналду бесит, что в «МЮ» все такое старое: в бассейне сколота плитка, тренажерного зала не хватает. Там правда так плохо?
Не уважает тен Хага, чувствует зависть Руни из-за внешности, Рангник – не тренер. Эпохальное интервью Роналду
Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях
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