«МЮ» на место Роналду может подписать Шешко. Форвард «Лейпцига» оценивается в 40+ млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» считает подписание форварда приоритетной задачей на ближайшее время.
Контракт Криштиану Роналду рассчитан до лета 2023 года, и 37-летний игрок настроен уйти. В связи с этим манкунианцы изучают доступные варианты укрепления состава.
По данным The Telegraph, «МЮ» сохраняет интерес к нападающему Беньямину Шешко, минувшим летом выкупленному «Лейпцигом» у «Зальцбурга» за 24 млн евро, но продолжающему выступать в Австрии.
Ради подписания 19-летнего игрока «МЮ» пришлось бы заплатить свыше 40 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Шешко забил 4 гола за 14 матчей австрийской лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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