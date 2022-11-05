«МЮ» на место Роналду может подписать Шешко. Форвард «Лейпцига» оценивается в 40+ млн фунтов

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«Манчестер Юнайтед» считает подписание форварда приоритетной задачей на ближайшее время.

Контракт Криштиану Роналду рассчитан до лета 2023 года, и 37-летний игрок настроен уйти. В связи с этим манкунианцы изучают доступные варианты укрепления состава.

По данным The Telegraph, «МЮ» сохраняет интерес к нападающему Беньямину Шешко, минувшим летом выкупленному «Лейпцигом» у «Зальцбурга» за 24 млн евро, но продолжающему выступать в Австрии.

Ради подписания 19-летнего игрока «МЮ» пришлось бы заплатить свыше 40 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Шешко забил 4 гола за 14 матчей австрийской лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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