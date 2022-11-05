Боссы «МЮ» впечатлены действиями тен Хага в ситуации с Роналду. Клуб все еще готов отпустить Криштиану зимой
В «Манчестер Юнайтед» довольны действиями главного тренера Эрика тен Хага.
По сведениям The Telegraph, руководство клуба осталось под впечатлением от того, как нидерландский специалист повел себя в ситуации с уходом форварда Криштиану Роналду со стадиона до завершения игры с «Тоттенхэмом». Тен Хаг без промедления исключил футболиста из состава, но был готов вернуть в команду в случае принятия его требований, что в итоге и произошло.
«МЮ» сохраняет готовность выслушать предложения по Роналду зимой, но трансфер тяжело будет осуществить из-за высокой зарплаты португальца.
Со статистикой выступлений 37-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
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