Боссы «МЮ» впечатлены действиями тен Хага в ситуации с Роналду. Клуб все еще готов отпустить Криштиану зимой

В довольны действиями главного тренера Эрика тен Хага.

По сведениям The Telegraph, руководство клуба осталось под впечатлением от того, как нидерландский специалист повел себя в ситуации с уходом форварда со стадиона до завершения игры с «Тоттенхэмом». Тен Хаг без промедления исключил футболиста из состава, но был готов вернуть в команду в случае принятия его требований, что в итоге и произошло.

«МЮ» сохраняет готовность выслушать предложения по Роналду зимой, но трансфер тяжело будет осуществить из-за высокой зарплаты португальца.

Со статистикой выступлений 37-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.