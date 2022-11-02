«МЮ» не купит форварда зимой, если Роналду останется

не купит форварда зимой, если останется.

Manchester Evening News сообщает, что «Ман Юнайтед» не будет приобретать нападающего в зимнее трансферное окно в случае, если 37-летний форвард продолжит выступать за команду. Если же Роналду уйдет, то «МЮ» может заняться поиском краткосрочного решения.

Вероятно, летом клуб купит форварда на долгосрочную перспективу. Одним из кандидатов будет нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

Помимо Роналду, в центре нападения у «Ман Юнайтед» могут сыграть Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль, поучаствовавший лишь в четырех матчах этого сезона.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола в 14 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Полную статистику 37-летнего форварда можно найти здесь.