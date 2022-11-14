Дженас о Роналду: «МЮ» неправильно распорядился ситуацией, но он не должен играть, если не вовлечен в коллектив. Его время в клубе подошло к концу»

прокомментировал скандальное интервью .

«Прежде всего, я совершенно сбит с толку этим интервью. Я думаю, это отражает то, что чувствует Криштиану Роналду на протяжении всего сезона. Мы не видели ничего, кроме раздражительности. Я думаю, что клуб неправильно распорядился всей ситуацией.

Я думаю, что его время в подошло к концу. Определенное отношение к Криштиану позволит тен Хагу повысить свое положение в клубе и наладить атмосферу в раздевалке.

Но в то же время Роналду должен вести себя так же, как и остальные игроки в команде. Сейчас он не вовлечен в коллектив и поэтому не должен играть», – сказал Дженас в интервью BBC.

Ранее Роналду дал интервью , в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и главного тренера Эрика тен Хага.