Дженас о Роналду: «МЮ» неправильно распорядился ситуацией, но он не должен играть, если не вовлечен в коллектив. Его время в клубе подошло к концу»
Джермейн Дженас прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду.
«Прежде всего, я совершенно сбит с толку этим интервью. Я думаю, это отражает то, что чувствует Криштиану Роналду на протяжении всего сезона. Мы не видели ничего, кроме раздражительности. Я думаю, что клуб неправильно распорядился всей ситуацией.
Я думаю, что его время в «Манчестер Юнайтед» подошло к концу. Определенное отношение к Криштиану позволит тен Хагу повысить свое положение в клубе и наладить атмосферу в раздевалке.
Но в то же время Роналду должен вести себя так же, как и остальные игроки в команде. Сейчас он не вовлечен в коллектив и поэтому не должен играть», – сказал Дженас в интервью BBC.
Ранее Роналду дал интервью Пирсу Моргану, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и главного тренера Эрика тен Хага.
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