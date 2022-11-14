«Роналду прав в своей критике. После ухода Фергюсона «МЮ» стагнировал и превратился в посредственный клуб». Пирс Морган об интервью португальца

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал телеведущему, что в клубе пытались вынудить его уйти, и заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага. Также Роналду высказался об отсутствии прогресса в клубе после ухода Алекса Фергюсона.

занимает 5-е место в лиге, отставая от лидера на 13 очков, и выступит в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы.

С тех пор, как сэр Алекс [Фергюсон] ушел на пенсию, они стагнировали и превратились в посредственный клуб. Все это знают. Роналду прав в своей критике», – написал Морган.

Роналду об «МЮ»: «С тех пор как ушел Фергюсон, я не увидел эволюции в клубе. Прогресс – нулевой»

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