«Роналду прав в своей критике. После ухода Фергюсона «МЮ» стагнировал и превратился в посредственный клуб». Пирс Морган об интервью португальца

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высказался об интервью с Криштиану Роналду.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал телеведущему, что в клубе пытались вынудить его уйти, и заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага. Также Роналду высказался об отсутствии прогресса в клубе после ухода Алекса Фергюсона. 

«Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в лиге, отставая от лидера на 13 очков, и выступит в стыковых матчах плей-офф Лиги Европы. 

С тех пор, как сэр Алекс [Фергюсон] ушел на пенсию, они стагнировали и превратились в посредственный клуб. Все это знают. Роналду прав в своей критике», – написал Морган. 

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