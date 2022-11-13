Швайнштайгер об уходе Роналду со стадиона: «Нужно уважать тренера. Не устраивает положение – лучше сменить команду»
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о Криштиану Роналду.
Португалец отказался выходить на замену в конце матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ и покинул стадион до окончания игры.
«Видно, что Роналду недоволен своим положением, а когда ваш игрок вытворяет нечто подобное, это никогда не идет команде на пользу.
Но он достаточно профессионален для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Однако он также должен уважать тренера.
К тому же в команде есть молодые игроки, для которых Роналду является образцом для подражания. И я думаю, что уйти со стадиона во время матча и так себя вести – это не лучший пример.
Сейчас Роналду вернулся в команду, и я надеюсь, что он доверяет клубу. Если же это не так, если его не устраивает его положение, то лучше ему сменить команду», – сказал Швайнштайгер в эфире BBC.
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