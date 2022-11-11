Бывший форвард поделился мнением об Эрике тен Хаге.

«Думаю, он отлично справляется. Он пришел и показал, кто в команде главный. И впервые за два-три года я начинаю замечать, что у «МЮ» появляется свое лицо, в последнее время этого не было.

Он показал силу своего характера, разобравшись в ситуации с Роналду. Он подходящий человек для этой работы. Нужно время, но шаг по направлению к топ-4 и Лиге чемпионов сделан.

И я знаю, что игроки и работники клуба сейчас намного счастливее, чем были в последние годы», – сказал Руни.