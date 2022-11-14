Месси о споре с Луисом Энрике в 2015-м: «Мы играли 2 или 3 января, и меня отправили на скамейку. Но потом у нас были потрясающие отношения до последнего дня»

рассказал о споре с в «Барселоне».

Аргентинец высказался о ситуации, которая имела место перед первым матчем 2015 года – играла с «Реал Сосьедад» (0:1). Месси начал матч на скамейке запасных и вышел на поле после перерыва.

«Я вернулся из Аргентины после праздников, и мы играли 2 или 3 января, я точно не помню, и меня отправили на скамейку. У нас был спор, который длился некоторое время.

Но потом у нас были потрясающие отношения до последнего дня. Когда он решил уйти, мы говорили ему, чтобы он остался, что у нас все хорошо», – сказал Месси в интервью Vamos.