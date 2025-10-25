27

ЭКС: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА

Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА.

Об этом сообщает ЭСК РФС.

Дерби в 12-м туре Мир РПЛ завершилось победой железнодорожников со счетом 3:0.

В одном из эпизодов первого тайма мяч дважды попал в руку защитнику «Локомотива» Сесару Монтесу. Арбитр Иван Абросимов не назначил пенальти в пользу ЦСКА. ВАР не звал судью к монитору, но в трансляции показали титр о том, что решение Абросимова подтверждено.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

Мотивировка: контакты мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Локомотив» Сесара Монтеса не являются наказуемыми. В первой ситуации мяч двигался с короткого расстояния после игры в него игроком ЦСКА Игорем Дивеевым и был неожиданным для защитника. Монтес пытался убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. Часть руки, в которую попал мяч, находилась близко к телу в нормальном положении. 

Во второй ситуации Монтес осознанно сыграл в мяч, выбивая его из штрафной площади, после чего мяч рикошетом от ноги Дивеева с короткого расстояния попал в руку Монтеса. Монтес не совершал умышленного движения рукой к мячу, а положение его руки было нормальным для данного игрового действия и не является наказуемым», – говорится в сообщении ЭСК РФС.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
ЭСК РФС
logoЛокомотив
logoсудьи
logoЦСКА
Иван Абросимов
logoСесар Монтес
logoИгорь Дивеев
