«У «Зенита» уже были осечки, поэтому шансы у «Динамо» есть. Проигрывать точно нельзя, ведь отставание от лидеров 10 очков». Терехин о матче РПЛ

Олег Терехин поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Зенитом».

Команды завтра сыграют в 13-м туре Мир РПЛ. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

«У «Зенита » уже были осечки в этом сезоне, поэтому шансы у «Динамо» однозначно есть. Наверное, «Зенит» будет играть первым номером, поэтому «Динамо» может забить на контратаках.

Радует, что Тюкавин вернулся на поле, это настоящая боевая единица. Посмотрим, как решит сыграть Карпин. Будет ли он выпускать с первых минут одного нападающего или же двух.

Закроются ли завтра команды? Не думаю. 4-5 голов вряд ли будет, но 2-3 мяча по совокупности команды забьют, как мне кажется. А вот предугадать исход матча довольно сложно.

Думаю, что игра будет хорошей. Надеюсь, что «Динамо » победит. Но проигрывать точно нельзя, ведь от лидеров отставание уже составляет 10 очков», – сказал экс-форвард бело-голубых Терехин .

Команда Валерия Карпина занимает 8-е место в Мир РПЛ с 16 очками. У лидирующих в таблице «Краснодара» и «Локомотива» по 26 очков.