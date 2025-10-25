Ловчев о «Динамо»: «Пришли Осипенко и Глебов из команды с 8-го места. Это должно сразу что-то дать? Прогресса я пока не вижу, Карпину нужно время»
Евгений Ловчев пока не видит прогресса у «Динамо» при Валерии Карпине.
«Все ждали, что с приходом Карпина в «Динамо» все наладится. Он берет нескольких игроков из «Ростова». Это не то, что покупает «Зенит».
Ну, пришли Осипенко и Глебов из команды, которая занимала восьмое место. Это что, должно сразу что‑то дать?
Надо, чтобы где‑то повезло. Тогда настроение у команды какое‑то победное будет.
Прогресса как такового я пока не вижу. Карпину нужно время. Команда будет, верю в это. Дайте человеку работать», – сказал экс-защитник «Динамо» Ловчев.
Бело-голубые завтра в гостях сыграют с «Зенитом» в 13-м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4836 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости