Ловчев о «Динамо»: «Пришли Осипенко и Глебов из команды с 8-го места. Это должно сразу что-то дать? Прогресса я пока не вижу, Карпину нужно время»

Евгений Ловчев пока не видит прогресса у «Динамо» при Валерии Карпине.

«Все ждали, что с приходом Карпина в «Динамо» все наладится. Он берет нескольких игроков из «Ростова». Это не то, что покупает «Зенит».

Ну, пришли Осипенко и Глебов из команды, которая занимала восьмое место. Это что, должно сразу что‑то дать?

Надо, чтобы где‑то повезло. Тогда настроение у команды какое‑то победное будет.

Прогресса как такового я пока не вижу. Карпину нужно время. Команда будет, верю в это. Дайте человеку работать», – сказал экс-защитник «Динамо » Ловчев.

Бело-голубые завтра в гостях сыграют с «Зенитом » в 13-м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.