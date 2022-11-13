Жоан Лапорта: «Месси – лучший игрок в истории «Барсы». Он знает, что здесь всегда будет его дом»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о Лионеле Месси.

– Пике смог попрощаться с «Барселоной» на «Камп Ноу», а Месси – нет. В каком случае возвращение Месси в «Барсу» будет возможно? Если этого не случится, то вы планируете какую-то церемонию для него?

– Лео знает, что «Барса» всегда будет его домом.

Но позвольте мне не говорить о нем, потому что он выступает за другую команду. Из-за моего ответа мы можем снова оказаться в череде заявлений и ответов на заявления, которые не принесут пользу никому.

У Месси есть действующий контракт. Я могу лишь сказать, что Лео – лучший игрок в истории «Барселоны», – сказал Лапорта.

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