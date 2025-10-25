У «Оренбурга» 8 матчей подряд без побед в РПЛ – 5 поражений и 3 ничьих. Дальше – «Сочи»
«Оренбург» не побеждает в РПЛ на протяжении восьми матчей.
Сегодня команда тренера Ильдара Ахметзянова в гостях уступила «Спартаку» (0:1) в 13-м туре Мир РПЛ.
До этого у оренбуржцев было 3 ничьих и 4 поражения. Последний раз клуб побеждал 17 августа – 2:1 с «Акроном».
В следующем туре «Оренбург», сейчас занимающий 14-е место, 2 ноября примет «Сочи».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
