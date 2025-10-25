У «Оренбурга» 8 матчей подряд без побед в РПЛ – 5 поражений и 3 ничьих. Дальше – «Сочи»

«Оренбург» не побеждает в РПЛ на протяжении восьми матчей.

Сегодня команда тренера Ильдара Ахметзянова в гостях уступила «Спартаку » (0:1) в 13-м туре Мир РПЛ .

До этого у оренбуржцев было 3 ничьих и 4 поражения. Последний раз клуб побеждал 17 августа – 2:1 с «Акроном».

В следующем туре «Оренбург », сейчас занимающий 14-е место, 2 ноября примет «Сочи ».