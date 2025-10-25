«Шахтер» не пускал фанатов «Легии» с баннером о Волынской резне на матч ЛК в Кракове. Польский премьер заявил, что это «невероятный скандал»

Фанаты «Легии» принесли баннер о Волынской резне на матч с «Шахтером».

«Шахтер » уступил «Легии» (1:2) в домашнем матче 2-го тура Лиги конференций . Игра проходила на стадионе «Мейски» в польском Кракове.

Ультрас «Легии» пришли на арену с баннером «Мы помним Волынь». Однако служба безопасности «Шахтера» не пустила болельщиков варшавского клуба с этим баннером на стадион, сообщает Interia Sport.

«На стадионе в Польше начальник службы безопасности донецкого «Шахтера», украинец, не пропускает такой баннер. Никакой запрещенной символики нет. Это скандал. Мы не войдем на стадион без этого баннера», – говорилось в соцсетях ультрас Nieznani Sprawcy перед матчем.

По данным Weszło, на помощь фанатам «Легии» пришли представители краковской «Вислы », на домашнем стадионе которой проходила игра. Они связались с «Шахтером» и убедили украинскую сторону в том, что баннер необходимо пропустить на стадион. В итоге баннер пропустили, его вывесили на трибуне.

На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Запрет на пронос на польские стадионы баннеров, посвященных польской истории, – это невероятный скандал. Любой, кто замалчивает правду о Волынской резне, действует против интересов Польши», – написал политик в своей соцсети.

Волынская резня – массовое уничтожение Украинской повстанческой армией-ОУН(б) (организация внесена в перечень экстремистских организаций и запрещена на территории РФ) этнического польского гражданского населения и гражданских лиц других национальностей, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни. Резня началась в марте 1943 года и достигла пика в июле того же года. Ответные действия польской стороны, начатые с конца лета 1943 года, привели к значительным жертвам среди украинского гражданского населения. Со второй половины 1943 года украинские националисты приступили к уничтожению польского населения на территории Восточной Галиции. Польский Сейм считает Волынскую резню геноцидом польского населения.