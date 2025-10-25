  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о Хендерсоне: «В Нидерландах не перестают говорить, как сильно «Аяксу» его не хватает. Он был важен для них, для «Ливерпуля», а теперь для «Брентфорда»
1

Слот о Хендерсоне: «В Нидерландах не перестают говорить, как сильно «Аяксу» его не хватает. Он был важен для них, для «Ливерпуля», а теперь для «Брентфорда»

Арне Слот отметил важность Джордана Хендерсона для любой команды.

Экс-капитан «Ливерпуля» этим летом присоединился к «Брентфорду». Сегодня клубы сыграют в 9-м туре АПЛ. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

«И хотя я с ним не работал, нам также предстоит встретиться с Джорданом Хендерсоном.

В Нидерландах не перестают говорить о том, как сильно «Аяксу» не хватает Джордана Хендерсона.

Это говорит о том, насколько он был важен для «Аякса», насколько он был важен для «Ливерпуля» и насколько он теперь важен для «Брентфорда», – сказал главный тренер мерсисайдцев.

Два прошлых сезон Хендерсон провел в «Аяксе». Подробная статистика 35-летнего полузащитника доступна по ссылке.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4837 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Дэйва Окопа
logoБрентфорд
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoДжордан Хендерсон
logoвысшая лига Нидерланды
logoАякс
logoАрне Слот
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Брентфорд» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:56
Хендерсон об уходе из «Ливерпуля»: «Самое сложное время, это было похоже на расставание. Я был так привязан к клубу, посвятил ему большую часть жизни. Тогда я не мог смотреть матчи «красных»
8 октября, 10:38
Главные новости
«Спартак» одолел «Оренбург» – 1:0. Угальде забил на 67-й с паса Жедсона
6 минут назад
«Спартак» выиграл 2 матча подряд. Дальше – «Краснодар»
6 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» победил «Оренбург», «Ростов» против «Махачкалы», ЦСКА примет «Крылья», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
7 минут назад
Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах РПЛ. До этого не было голов в сезоне
20 минут назад
Хаби Алонсо: «Предстоит первое класико для нашего нового проекта. Хочется отпраздновать победу с нашими болельщиками. «Реал» может играть лучше»
33 минуты назад
Дюков о проведении Евро-2032 вместо Италии: «Россия всегда готова»
45 минут назад
Станкович сделал тройную замену в перерыве игры с «Оренбургом» – Дмитриев, Ливай и Мартинс вышли вместо Маркиньоса, Барко и Рябчука
50 минут назад
Пике про слова Ямаля о «Реале»: «Критика «Мадрида» понятна, они были бы рады иметь такого игрока. Давайте примем Ламина таким, какой он есть, он наберется опыта»
54 минуты назад
ЭКС: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
сегодня, 11:57
Гол Маркиньоса «Оренбургу» отменен из-за игры рукой форварда «Спартака». Ву попал мячом в лежавшего Чичинадзе – Шафеев пенальти не назначил
сегодня, 11:38Фото
Ко всем новостям
Последние новости
У «Оренбурга» 8 матчей подряд без побед в РПЛ – 5 поражений и 3 ничьих. Дальше – «Сочи»
2 минуты назад
У Жедсона 4+1 в 5 последних матчах за «Спартак». Сегодня хавбек сделал пас на гол Угальде «Оренбургу»
13 минут назад
«Челси» – «Сандерленд». Гарначо, Энцо, Гиу играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
20 минут назад
«У «Зенита» уже были осечки, поэтому шансы у «Динамо» есть. Проигрывать точно нельзя, ведь отставание от лидеров 10 очков». Терехин о матче РПЛ
22 минуты назад
«Шахтер» не пускал фанатов «Легии» с баннером о Волынской резне на матч ЛК в Кракове. Польский премьер заявил, что это «невероятный скандал»
32 минуты назад
Ловчев о «Динамо»: «Пришли Осипенко и Глебов из команды с 8-го места. Это должно сразу что-то дать? Прогресса я пока не вижу, Карпину нужно время»
33 минуты назад
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Роналдо и Сулейманов играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
35 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». Кейн, Джексон, Диас играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Пивоваров о матче с «Зенитом»: «Динамо» даст заряд уверенности 4:0 с «Крыльями». Надеюсь, нам удастся повторить этот результат»
сегодня, 11:48