Слот о Хендерсоне: «В Нидерландах не перестают говорить, как сильно «Аяксу» его не хватает. Он был важен для них, для «Ливерпуля», а теперь для «Брентфорда»

Арне Слот отметил важность Джордана Хендерсона для любой команды.

Экс-капитан «Ливерпуля» этим летом присоединился к «Брентфорду ». Сегодня клубы сыграют в 9-м туре АПЛ . Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

«И хотя я с ним не работал, нам также предстоит встретиться с Джорданом Хендерсоном .

В Нидерландах не перестают говорить о том, как сильно «Аяксу» не хватает Джордана Хендерсона.

Это говорит о том, насколько он был важен для «Аякса », насколько он был важен для «Ливерпуля » и насколько он теперь важен для «Брентфорда», – сказал главный тренер мерсисайдцев.

Два прошлых сезон Хендерсон провел в «Аяксе». Подробная статистика 35-летнего полузащитника доступна по ссылке .