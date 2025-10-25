Слот о Хендерсоне: «В Нидерландах не перестают говорить, как сильно «Аяксу» его не хватает. Он был важен для них, для «Ливерпуля», а теперь для «Брентфорда»
Арне Слот отметил важность Джордана Хендерсона для любой команды.
Экс-капитан «Ливерпуля» этим летом присоединился к «Брентфорду». Сегодня клубы сыграют в 9-м туре АПЛ. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.
«И хотя я с ним не работал, нам также предстоит встретиться с Джорданом Хендерсоном.
В Нидерландах не перестают говорить о том, как сильно «Аяксу» не хватает Джордана Хендерсона.
Это говорит о том, насколько он был важен для «Аякса», насколько он был важен для «Ливерпуля» и насколько он теперь важен для «Брентфорда», – сказал главный тренер мерсисайдцев.
Два прошлых сезон Хендерсон провел в «Аяксе». Подробная статистика 35-летнего полузащитника доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Дэйва Окопа
