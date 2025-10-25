  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович сделал тройную замену в перерыве игры с «Оренбургом» – Дмитриев, Ливай и Мартинс вышли вместо Маркиньоса, Барко и Рябчука
8

Станкович сделал тройную замену в перерыве игры с «Оренбургом» – Дмитриев, Ливай и Мартинс вышли вместо Маркиньоса, Барко и Рябчука

Деян Станкович сделал тройную замену в перерыве матча с «Оренбургом».

Игорь Дмитриев, Ливай Гарсия и Кристофер Мартинс Перейра вышли вместо Маркиньоса Косты, Эсекиэля Барко и Олега Рябчука.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры 13-го тура Мир РПЛ (0:0, второй тайм).

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?4844 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс″
logoДеян Станкович
logoМаркиньос Коста
logoЭсекиэль Барко
logoЛивай Гарсия
logoКристофер Мартинс Перейра
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Рябчук
logoИгорь Дмитриев
logoОренбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» одолел «Оренбург» – 1:0. Угальде забил на 67-й с паса Жедсона
7 минут назад
Губерниев о санкциях США в адрес «Лукойла»: «Трамп не может помешать «Спартаку» найти нормального тренера. Выгнать Станковича!»
вчера, 15:52
«Спартак» играет за счет качества футболистов, а не за счет тренерской мысли. Вернется Станкович или нет – особой разницы нет». Генич о красно-белых
вчера, 08:24
Главные новости
«Спартак» одолел «Оренбург» – 1:0. Угальде забил на 67-й с паса Жедсона
7 минут назад
«Спартак» выиграл 2 матча подряд. Дальше – «Краснодар»
7 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» победил «Оренбург», «Ростов» против «Махачкалы», ЦСКА примет «Крылья», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
8 минут назад
Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах РПЛ. До этого не было голов в сезоне
21 минуту назад
Хаби Алонсо: «Предстоит первое класико для нашего нового проекта. Хочется отпраздновать победу с нашими болельщиками. «Реал» может играть лучше»
34 минуты назад
Дюков о проведении Евро-2032 вместо Италии: «Россия всегда готова»
46 минут назад
Пике про слова Ямаля о «Реале»: «Критика «Мадрида» понятна, они были бы рады иметь такого игрока. Давайте примем Ламина таким, какой он есть, он наберется опыта»
55 минут назад
ЭКС: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
сегодня, 11:57
Гол Маркиньоса «Оренбургу» отменен из-за игры рукой форварда «Спартака». Ву попал мячом в лежавшего Чичинадзе – Шафеев пенальти не назначил
сегодня, 11:38Фото
Ассистент Флика про слова Ямаля о «жульничестве и жалобах «Реала»: «Это послужит Ламину дополнительной мотивацией. Мы надеемся увидеть его в лучшей форме»
сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
У «Оренбурга» 8 матчей подряд без побед в РПЛ – 5 поражений и 3 ничьих. Дальше – «Сочи»
3 минуты назад
У Жедсона 4+1 в 5 последних матчах за «Спартак». Сегодня хавбек сделал пас на гол Угальде «Оренбургу»
14 минут назад
«Челси» – «Сандерленд». Гарначо, Энцо, Гиу играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
21 минуту назад
«У «Зенита» уже были осечки, поэтому шансы у «Динамо» есть. Проигрывать точно нельзя, ведь отставание от лидеров 10 очков». Терехин о матче РПЛ
23 минуты назад
«Шахтер» не пускал фанатов «Легии» с баннером о Волынской резне на матч ЛК в Кракове. Польский премьер заявил, что это «невероятный скандал»
33 минуты назад
Ловчев о «Динамо»: «Пришли Осипенко и Глебов из команды с 8-го места. Это должно сразу что-то дать? Прогресса я пока не вижу, Карпину нужно время»
34 минуты назад
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Роналдо и Сулейманов играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
36 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». Кейн, Джексон, Диас играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Слот о Хендерсоне: «В Нидерландах не перестают говорить, как сильно «Аяксу» его не хватает. Он был важен для них, для «Ливерпуля», а теперь для «Брентфорда»
сегодня, 11:58