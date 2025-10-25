Станкович сделал тройную замену в перерыве игры с «Оренбургом» – Дмитриев, Ливай и Мартинс вышли вместо Маркиньоса, Барко и Рябчука
Деян Станкович сделал тройную замену в перерыве матча с «Оренбургом».
Игорь Дмитриев, Ливай Гарсия и Кристофер Мартинс Перейра вышли вместо Маркиньоса Косты, Эсекиэля Барко и Олега Рябчука.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры 13-го тура Мир РПЛ (0:0, второй тайм).
