Хаби Алонсо: «Предстоит первое класико для нашего нового проекта. Хочется отпраздновать победу с нашими болельщиками. «Реал» может играть лучше»
Хаби Алонсо высказался перед класико.
– Конечно, класико – особенное событие, и так было на протяжении многих лет. Это первое класико в рамках нового проекта. И нам нужно, чтобы на стадионе царила атмосфера большого матча... И чтобы в итоге мы могли отпраздновать победу вместе с нашими болельщиками.
Самое главное – мы сами, наши качества и сильные стороны. Затем – планы на матч. Наша идея и наши желания.
– «Реал» играет в хороший футбол?
– Да, мне нравится... Но я думаю, что мы можем играть лучше. У нас прочный фундамент, и теперь пора сделать следующий шаг, – сказал тренер «Реала».
