У Жедсона 4+1 в 5 последних матчах за «Спартак». Сегодня хавбек сделал пас на гол Угальде «Оренбургу»

Жедсон Фернандеш снова отличился результативными действиями за «Спартак».

Полузащитник красно-белых отдал передачу на гол Манфреда Угальде «Оренбургу » (1:0, второй тайм). Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На счету португальца 5 (4+1) очков по системе «гол+пас» в 5 последних матчах.

С подробной статистикой 26-летнего игрока из Португалии можно ознакомиться здесь .