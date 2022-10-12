«Барса» интересуется Тилемансом. Хавбека «Лестера» могут подписать бесплатно в случае ухода де Йонга
«Барселона» нашла замену Френки де Йонгу.
Каталонский клуб интересуется полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом, сообщает Diario Sport.
«Блауграна» давно следит за 25-летним бельгийцем. Сине-гранатовые видят в нем идеальную замену Френки де Йонгу, если его удастся продать за крупную сумму.
«Барселона» хотела бы продать де Йонга за крупную сумму и подписать качественную замену бесплатно. Контракт Тилеманса истекает следующим летом.
Статистику Тилеманса можно найти здесь.
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