«Барса» хочет подписать Бернарду зимой. У каталонцев появились финансовые возможности из-за ухода Пике

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Жерар Пике Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

«Барселона» сохраняет интерес к Бернарду Силве.

По данным Diario Sport, в каталонском клубе сейчас рассматривают возможность подписания хавбека «Манчестер Сити» зимой.

Бернарду готов к переходу, а с уходом Жерара Пике у «Барселоны» появились финансовые возможности.

Однако пока неясно, как убедить «Ман Сити» отпустить важного игрока по ходу сезона.

Если не получится зимой, «Барселона» попытается подписать Бернарду в летнее трансферное окно.

Статистику 28-летнего португальца можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные