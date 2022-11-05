«Барса» хочет подписать Бернарду зимой. У каталонцев появились финансовые возможности из-за ухода Пике
«Барселона» сохраняет интерес к Бернарду Силве.
По данным Diario Sport, в каталонском клубе сейчас рассматривают возможность подписания хавбека «Манчестер Сити» зимой.
Бернарду готов к переходу, а с уходом Жерара Пике у «Барселоны» появились финансовые возможности.
Однако пока неясно, как убедить «Ман Сити» отпустить важного игрока по ходу сезона.
Если не получится зимой, «Барселона» попытается подписать Бернарду в летнее трансферное окно.
Статистику 28-летнего португальца можно изучить здесь.
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