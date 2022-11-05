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По данным Diario Sport, в каталонском клубе сейчас рассматривают возможность подписания хавбека «Манчестер Сити» зимой.

Бернарду готов к переходу, а с уходом у «Барселоны» появились финансовые возможности.

Однако пока неясно, как убедить отпустить важного игрока по ходу сезона.

Если не получится зимой, «Барселона» попытается подписать Бернарду в летнее трансферное окно.

Статистику 28-летнего португальца можно изучить здесь.