«МЮ» готов продать Магуайра зимой. На капитана претендуют «Лестер» и еще 2 клуба АПЛ, он оценен в 30 млн евро (Руди Галетти)

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Защитник Харри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед» ближайшей зимой.

По сведениям журналиста Руди Галетти, манкунианцы уже сообщили капитану о том, что готовы его отпустить в другую команду.

В качестве претендентов на футболиста сборной Англии называются «Лестер», в составе которого Магуайр играл до трансфера в «МЮ» за 80 млн фунтов в 2019 году, и еще два клуба АПЛ.

Сейчас Магуайр оценивается в 30 млн евро (свыше 26 млн фунтов).

В текущем сезоне защитник сыграл в чемпионате 4 раза и получил 3 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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