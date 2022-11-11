«МЮ» готов продать Магуайра зимой. На капитана претендуют «Лестер» и еще 2 клуба АПЛ, он оценен в 30 млн евро (Руди Галетти)
Защитник Харри Магуайр может покинуть «Манчестер Юнайтед» ближайшей зимой.
По сведениям журналиста Руди Галетти, манкунианцы уже сообщили капитану о том, что готовы его отпустить в другую команду.
В качестве претендентов на футболиста сборной Англии называются «Лестер», в составе которого Магуайр играл до трансфера в «МЮ» за 80 млн фунтов в 2019 году, и еще два клуба АПЛ.
Сейчас Магуайр оценивается в 30 млн евро (свыше 26 млн фунтов).
В текущем сезоне защитник сыграл в чемпионате 4 раза и получил 3 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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