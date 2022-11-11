«МЮ» готов продать Магуайра зимой. На капитана претендуют «Лестер» и еще 2 клуба АПЛ, он оценен в 30 млн евро (Руди Галетти)

Защитник Харри Магуайр может покинуть ближайшей зимой.

По сведениям журналиста Руди Галетти, манкунианцы уже сообщили капитану о том, что готовы его отпустить в другую команду.

В качестве претендентов на футболиста сборной Англии называются , в составе которого Магуайр играл до трансфера в «МЮ» за 80 млн фунтов в 2019 году, и еще два клуба .

Сейчас Магуайр оценивается в 30 млн евро (свыше 26 млн фунтов).

В текущем сезоне защитник сыграл в чемпионате 4 раза и получил 3 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.