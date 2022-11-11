Шмейхель о Магуайре: «Он рожден, чтобы играть за «МЮ». Харри напоминает Стива Брюса, рассудительный парень»
Петер Шмейхель считает Харри Магуайра важной частью «Манчестер Юнайтед».
«Этот парень рожден, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед».
Он немного напоминает мне Стива Брюса. Не тот же тип игрока, но тот же тип личности, такие игроки нужны в команде, он рассудительный парень. Я думаю, то, что случилось с ним в Греции, немного подкосило его», – заявил экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
Напомним, в августе 2020 года защитник сборной Англии и «МЮ» был признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку.
Магуайр якобы был замечен полицией при ссоре с другими англичанами в баре. Когда стражи порядка вмешались в конфликт, трое британцев оказали им сопротивление и пытались дать взятку.
Сам Магуайр не признавал себя виновным, отрицая обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и подкупе офицера полиции.
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