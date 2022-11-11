Шмейхель о Магуайре: «Он рожден, чтобы играть за «МЮ». Харри напоминает Стива Брюса, рассудительный парень»

считает важной частью .

«Этот парень рожден, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед».

Он немного напоминает мне Стива Брюса. Не тот же тип игрока, но тот же тип личности, такие игроки нужны в команде, он рассудительный парень. Я думаю, то, что случилось с ним в Греции, немного подкосило его», – заявил экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

Напомним, в августе 2020 года защитник и «МЮ» был признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку.

Магуайр якобы был замечен полицией при ссоре с другими англичанами в баре. Когда стражи порядка вмешались в конфликт, трое британцев оказали им сопротивление и пытались дать взятку.

Сам Магуайр не признавал себя виновным, отрицая обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и подкупе офицера полиции.