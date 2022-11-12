Защитник Харри Магуайр, вероятно, проводит последний сезон в .

По данным The Guardian, главный тренер Эрик тен Хаг хочет, чтобы капитан команды был продан, а вырученные средства были направлены на обновление состава.

Нидерландский специалист доволен профессионализмом футболиста, однако видит проблему в его скоростных качествах. Он рассчитывает на то, что летом линию обороны удастся укрепить на деньги от продажи Магуайра.

«МЮ» будет готов рассматривать предложения, однако понимает, что выручить сумму, близкую к 80 млн фунтов, за которые защитник был приобретен, невозможно.

Также тен Хаг готов отпустить по окончании срока действия его контракта. Договор рассчитан до лета 2023 года и предусматривает опцию продления, но активировать ее «МЮ», как ожидается, не станет. Тренер хочет перестроить полузащиту.

«МЮ» готов продать Магуайра зимой. На капитана претендуют «Лестер» и еще 2 клуба АПЛ, он оценен в 30 млн евро (Руди Галетти)