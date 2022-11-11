Мама Магуайра о вызове Харри на ЧМ-2022: «Горжусь своим мальчиком. Его сила, решимость и профессионализм поразительны»

Мама Харри Магуайра поддержала сына перед чемпионатом мира.

Защитник попал в заявку сборной Англии на , не имея постоянной игровой практики в клубе.

«Я так горжусь своим мальчиком. Настоящая сила, решимость и профессионализм этого мальчика просто поразительны. Люблю тебя. Очень горжусь», – написала Зои Магуайр.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. сыграет в группе B с США, Уэльсом и Ираном.

Джек Уилшер: «Томори сильнее Магуайра. Харри недостаточно хорош для «МЮ», но достаточно – для сборной Англии, это сложно понять»