Мама Магуайра о вызове Харри на ЧМ-2022: «Горжусь своим мальчиком. Его сила, решимость и профессионализм поразительны»

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Мама Харри Магуайра поддержала сына перед чемпионатом мира.

Защитник «Манчестер Юнайтед» попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2022, не имея постоянной игровой практики в клубе.

«Я так горжусь своим мальчиком. Настоящая сила, решимость и профессионализм этого мальчика просто поразительны. Люблю тебя. Очень горжусь», – написала Зои Магуайр.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Англии сыграет в группе B с США, Уэльсом и Ираном.

Джек Уилшер: «Томори сильнее Магуайра. Харри недостаточно хорош для «МЮ», но достаточно – для сборной Англии, это сложно понять»

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