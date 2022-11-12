Гендиректор «Пари НН» о Галактионове: «Клуб очень вырос с его приходом. Мы правильно развиваемся. Расстаемся друзьями»
Гендиректор «Пари НН» высказался об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера.
«Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше.
Клуб очень вырос с его приходом. Мы правильно развиваемся. Сразу говорили, что стратегия клуба — ставка на молодых. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба. Мы расстаемся друзьями», — сказал Равиль Измайлов.
Галактионов возглавлял нижегородцев с июня, совмещая с работой главным тренером молодежной сборной России. Ожидается, что он возглавит «Локомотив».
После 17 матчей «Пари НН» занимает в таблице Мир РПЛ 11‑е место.
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