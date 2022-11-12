Гендиректор «Пари НН» о Галактионове: «Клуб очень вырос с его приходом. Мы правильно развиваемся. Расстаемся друзьями»

Гендиректор «Пари НН» высказался об уходе с поста главного тренера.

«Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше.

Клуб очень вырос с его приходом. Мы правильно развиваемся. Сразу говорили, что стратегия клуба — ставка на молодых. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба. Мы расстаемся друзьями», — сказал Равиль Измайлов.

Галактионов возглавлял нижегородцев с июня, совмещая с работой главным тренером молодежной сборной России. Ожидается, что он возглавит «Локомотив».

После 17 матчей занимает в таблице Мир 11‑е место.