И.о. главного тренера «Пари НН» стал Хазов. Клуб поблагодарил Галактионова за работу

Исполняющим обязанности главного тренера назначен .

Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Равиль Измайлов.

В пятницу «Пари НН» победил «Ахмат» (3:2). После игры объявил об уходе с поста тренера команды.

Измайлов выразил благодарность Галактионову за работу.

«Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше. Клуб очень вырос с его приходом.

Мы правильно развиваемся. Сразу говорили, что стратегия клуба – ставка на молодых. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба.

Мы расстаемся друзьями», – сказал Измайлов.

«Пари НН» занимает 11‑е место в таблице, набрав 19 очков в 17 матчах.