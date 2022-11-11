И.о. главного тренера «Пари НН» стал Хазов. Клуб поблагодарил Галактионова за работу

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Исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» назначен Антон Хазов.

Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Равиль Измайлов.

В пятницу «Пари НН» победил «Ахмат» (3:2). После игры Михаил Галактионов объявил об уходе с поста тренера команды.  

Измайлов выразил благодарность Галактионову за работу.

«Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше. Клуб очень вырос с его приходом.

Мы правильно развиваемся. Сразу говорили, что стратегия клуба – ставка на молодых. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба.

Мы расстаемся друзьями», – сказал Измайлов.

«Пари НН» занимает 11‑е место в таблице, набрав 19 очков в 17 матчах.

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