И.о. главного тренера «Пари НН» стал Хазов. Клуб поблагодарил Галактионова за работу
Исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» назначен Антон Хазов.
Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Равиль Измайлов.
В пятницу «Пари НН» победил «Ахмат» (3:2). После игры Михаил Галактионов объявил об уходе с поста тренера команды.
Измайлов выразил благодарность Галактионову за работу.
«Мы очень рады, что Михаил был с нами. От лица клуба хочу его поблагодарить. Кто знает, что будет дальше. Клуб очень вырос с его приходом.
Мы правильно развиваемся. Сразу говорили, что стратегия клуба – ставка на молодых. Это касается не только игроков, но и тренерского штаба.
Мы расстаемся друзьями», – сказал Измайлов.
«Пари НН» занимает 11‑е место в таблице, набрав 19 очков в 17 матчах.
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