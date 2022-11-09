Руслан Нигматуллин: «Локо» разбазаривает историю, авторитет и силу. С Галактионовым он может проиграть битву за выживание»

высказался о возможном назначении в .

Сообщалось, что главный тренер перейдет на аналогичную должность в московском клубе.

«Наверное, никогда не смирюсь с тем, как «Локомотив» разбазаривает все, что было нажито непосильным трудом. Разбазаривает именно историю, авторитет и силу команды. Сейчас клуб никто серьезно не воспринимает из-за неадекватных решений.

Почему руководство считает, что тренер, который борется за выживание с «Пари НН», будет бороться за медали с «Локомотивом»? Не вижу логики. Судя по всему, так и произойдет – назначат Галактионова. Но боюсь, что «Локомотив» продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву», – сказал бывший вратарь железнодорожников.