Гаранин может возглавить «Пари НН» после ухода Галактионова в «Локомотив»
Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин может возглавить «Пари НН».
51-летний специалист – один из кандидатов на пост главного тренера после ожидающегося ухода Михаила Галактионова в «Локомотив».
«Гаранин в ближайшие дни официально оформит свой уход из «Сочи», а Галактионов покинет «Пари НН» после 17-го тура российской Премьер-лиги», – сказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что Гаранин уже покинул «Сочи». Он не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В клубе при этом сообщили, что тренер пропустил игру из-за проблем со здоровьем.
«Сочи» в 16 матчах чемпионата России набрал 22 очка и занимает девятое место. «Пари НН» идет 12-м, имея 16 баллов.
«Сочи» почему-то отрицает увольнение Гаранина. Проговорились футболисты, тренера не было на матче со «Спартаком»
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