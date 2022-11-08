Гаранин может возглавить «Пари НН» после ухода Галактионова в «Локомотив»

Главный тренер «Сочи» может возглавить «Пари НН».

51-летний специалист – один из кандидатов на пост главного тренера после ожидающегося ухода в .

«Гаранин в ближайшие дни официально оформит свой уход из «Сочи», а Галактионов покинет после 17-го тура российской Премьер-лиги», – сказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что Гаранин уже покинул «Сочи». Он не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В клубе при этом сообщили, что тренер пропустил игру из-за проблем со здоровьем.

«Сочи» в 16 матчах чемпионата России набрал 22 очка и занимает девятое место. «Пари НН» идет 12-м, имея 16 баллов.

«Сочи» почему-то отрицает увольнение Гаранина. Проговорились футболисты, тренера не было на матче со «Спартаком»