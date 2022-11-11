Вратарь «Зенита» Иван: «В РПЛ слабых нет. «Зенит» по праву первый, «Спартак» и ЦСКА способны навязать борьбу»

Вратарь «Зенита» высказался о конкуренции в Мир .

«Мне сразу показалось, что чемпионат очень конкурентный и слабых команд здесь нет. Все держат ритм и стараются максимально навязать борьбу. Надо быть все время в напряжении, потому что наказание за ошибку от любого соперника может последовать тут же.

Но «Зенит» по праву занимает первое место. С другой стороны, , и еще ряд команд показывают хороший футбол и способны навязать борьбу», – сказал Иван.

После 16 туров с 39 очками лидирует в чемпионате. «Спартак», идущий вторым, отстает на 6 очков.