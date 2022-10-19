Вратарь «Зенита» Иван про зиму в России: «Интересно, какая она. Снег не видел ни разу в жизни!»
Голкипер Иван Куарезма, арендованный «Зенитом» у «Коринтианс», хочет впервые увидеть снег.
– Вы приехали в Петербург летом, сейчас знакомитесь с золотой осенью. Как она вам?
– Мне нравится! Такие цвета красивые! Знаете, я бы сказал, что все вокруг очень фотогенично. Здесь, в России, по-настоящему ощущается смена времен года. В тропической Бразилии люди все же не привыкли к такому. И, поскольку я впервые в жизни вижу это, я в полном восторге!
– Ждете ли зиму?
– Если честно, да! Мне, конечно, рассказывали про местные морозы и низкие температуры, но все равно интересно, какая она. Сейчас на улице уже не так тепло, и, когда я отмечаю это, другие бразильцы говорят, что с настоящими холодами мне еще только предстоит познакомиться, ха-ха!
– Вы когда-нибудь видели снег?
– Ни разу в жизни! Хоть я и поездил немного по разным странам вместе с бразильской сборной, но со снегом никогда не встречался, не трогал его. Было бы круто увидеть его! – сказал Иван.
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