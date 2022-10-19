Вратарь «Зенита» Иван про зиму в России: «Интересно, какая она. Снег не видел ни разу в жизни!»

Голкипер Иван Куарезма, арендованный у , хочет впервые увидеть снег.

– Вы приехали в Петербург летом, сейчас знакомитесь с золотой осенью. Как она вам?

– Мне нравится! Такие цвета красивые! Знаете, я бы сказал, что все вокруг очень фотогенично. Здесь, в России, по-настоящему ощущается смена времен года. В тропической Бразилии люди все же не привыкли к такому. И, поскольку я впервые в жизни вижу это, я в полном восторге!

– Ждете ли зиму?

– Если честно, да! Мне, конечно, рассказывали про местные морозы и низкие температуры, но все равно интересно, какая она. Сейчас на улице уже не так тепло, и, когда я отмечаю это, другие бразильцы говорят, что с настоящими холодами мне еще только предстоит познакомиться, ха-ха!

– Вы когда-нибудь видели снег?

– Ни разу в жизни! Хоть я и поездил немного по разным странам вместе с бразильской сборной, но со снегом никогда не встречался, не трогал его. Было бы круто увидеть его! – сказал Иван.