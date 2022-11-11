Александр Самедов: «Почему интерес к сборной России должен пропасть? У нас одна сборная, надо болеть за нее в любой ситуации»

рассказал о своем отношении к предстоящим матчам сборной России.

Команда тренера Валерия Карпина проведет две товарищеских встречи – с Таджикистаном и .

– Будете смотреть игры сборной с и Узбекистаном?

– В Воронеже 16 ноября будет матч «Факел» – «Зенит». Вполне возможно, что после него посмотрю матч с Таджикистаном.

– Пропал ли интерес к сборной?

– А почему он должен пропасть? Что есть, то есть. У нас в стране одна сборная. За нее надо болеть в любой ситуации, – сказал бывший игрок сборной России, а ныне старший селекционер .