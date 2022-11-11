Шомуродов, Урунов, Эркинов – в расширенном составе Узбекистана на товарищеские матчи с Россией и Казахстаном
Узбекистан объявил расширенный состав на товарищеские матчи с Россией и Казахстаном.
Учебно-тренировочные сборы команды стартуют 13 ноября. 16 ноября сборная Узбекистана сыграет с национальной командой Казахстана, а 20 ноября – со сборной России.
Главный тренер Сречко Катанец вызвал 26 футболистов.
Вратари: Абдувохид Нематов («Насаф»), Ботирали Эргашев (АГМК), Уткир Юсупов («Навбахор»).
Защитники: Рустам Ашурматов («Навбахор»), Фаррух Сайфиев, Хожиакбар Алижонов (оба – «Пахтакор»), Абдулла Абдуллаев (АГМК), Алибек Давронов, Шерзод Насруллаев, Дилшод Саитов, Умар Эшмуродов, Хусниддин Аликулов (все – «Насаф»).
Полузащитники: Одилжон Хамробеков, Сардор Собирхужаев, Азизбек Тургунбаев, Достонбек Хамдамов (все – «Пахтакор»), Акмаль Мозговой, Ойбек Бозоров (оба – «Насаф»), Отабек Шукуров («Фатих Карагюмрюк»), Жалолиддин Машарипов («Аль-Наср Эр-Рияд»), Хожимат Эркинов («Торпедо»), Русланбек Жиянов («Олимпик» Ташкент), Остон Урунов (без клуба).
Нападающие: Эльдор Шомуродов («Рома»), Игорь Сергеев («Тобол»), Бобур Абдихоликов («Энергетик-БГУ»).
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