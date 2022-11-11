Матч с Таджикистаном смогут посетить 500 российских болельщиков, с Узбекистаном – 1000
Стало известно, сколько российских болельщиков смогут посетить ближайшие товарищеские матчи сборной РФ.
17 ноября национальная команда России сыграет с Таджикистаном в Душанбе, 20-го числа в Ташкенте россияне проведут игру со сборной Узбекистана.
«Матч с командой Узбекистана смогут посетить 1000 российских болельщиков.
Гостевая квота на матч с командой Таджикистана составляет 500 человек», – сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.
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