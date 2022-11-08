Блаттер рассказал, что Саркози просил Платини обеспечить Катару ЧМ-2022: «Катарцы купили у французов истребители за 14,6 млрд долларов»

рассказал о роли Николя Саркози и в получении Катаром ЧМ-2022.

По информации Football Leaks, в 2010 году экс-президент Франции Саркози обещал эмиру Катара чемпионат мира в 2022 году, если он купит , и глава УЕФА Платини помог это устроить. Также сообщалось, что катарский телеканал заплатил ФИФА 100 млн долларов за выбор страны хозяйкой ЧМ-2022.

«За неделю до Конгресса ФИФА в 2010 году Платини позвонил мне и сказал, что наш план не сработает. Его пригласили во дворец президента Саркози, который только перед этим обедал с наследным принцем Катара.

Саркози сказал Платини: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира».

«Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» Тогда я сказал ему [Платини], что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии нет президента.

И все получилось именно так: благодаря четырем голосам Платини ЧМ достался Катару, а не США. Это правда.

Конечно, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у французов истребители за 14,6 млрд долларов», – сказал бывший президент ФИФА в интервью Tages-Anzeiger.

Платини отпустили. Его целый день допрашивали о ЧМ в Катаре