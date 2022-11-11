ФИФА запретила Дании надпись «Права человека для всех» на тренировочной футболке на ЧМ в Катаре

ФИФА запретила надпись «Права человека для всех» на тренировочных футболках .

На тренировочных футболках должна была быть надпись «Human Rights for All» («Права человека для всех» – прим. Sports.ru).

Однако ФИФА запретила использовать форму с этой надписью, ссылаясь на регламент в отношении одежды игроков и запрет использования политических лозунгов.

«Сегодня мы получили уведомление от ФИФА о том, что тренировочная футболка игроков с надписью «Права человека для всех» была отклонена по техническим причинам, и мы сожалеем об этом.

Мы придерживаемся мнения, что послание «Права человека для всех» универсально и не является политическим призывом, оно должно быть чем-то, что могут поддержать все люди.

В течение семи лет мы проводили встречи, осуществляли инициативы. За последние десять месяцев я был в Катаре три раза и встречался с мигрантами, которые смотрели мне в глаза и говорили, что диалог, который мы ведем, имеет значение», – сказал глава Датского футбольного союза Якоб Йенсен.

«Это типично для ФИФА. Они очень боятся, что внимание будет сосредоточено на политике.

Это отчасти в интересах и Катара, и их собственного бренда.

ФИФА и УЕФА ранее проводили кампании против расизма, поэтому мы не боимся делать глобальные и универсальные заявления. Но заявления о правах человека для ФИФА и Катара, очевидно, слишком радикальны», – сказал комментатор DR Sporten Хенрик Линигер.

Ранее ФИФА призывала во время чемпионата мира сосредоточиться на футболе, а не на политике.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября. Дания сыграет в группе D с Францией, Австралией и Тунисом.