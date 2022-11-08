Блаттер заявил, что после России ЧМ должен был пройти в США: «Это стало бы жестом мира между двумя политическими противниками. Катар – ошибка»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер считает ошибкой проведение в Катаре.

«Это ошибка. Футбол и чемпионат мира слишком велики для этой страны. Я несу ответственность за этот выбор, ведь тогда я был президентом ФИФА. Но историю не изменить», – сказал Блаттер.

Также экс-президент ФИФА заявил, что ЧМ-2022 должен был пройти в США – через четыре года после чемпионата мира в России.

«Организация этими странами двух чемпионатов мира подряд стала бы жестом мира между двумя политическими противниками», – сказал Блаттер.