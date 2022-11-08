Блаттер заявил, что после России ЧМ должен был пройти в США: «Это стало бы жестом мира между двумя политическими противниками. Катар – ошибка»

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Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер считает ошибкой проведение ЧМ-2022 в Катаре.

«Это ошибка. Футбол и чемпионат мира слишком велики для этой страны. Я несу ответственность за этот выбор, ведь тогда я был президентом ФИФА. Но историю не изменить», – сказал Блаттер.

Также экс-президент ФИФА заявил, что ЧМ-2022 должен был пройти в США – через четыре года после чемпионата мира в России.

«Организация этими странами двух чемпионатов мира подряд стала бы жестом мира между двумя политическими противниками», – сказал Блаттер.

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