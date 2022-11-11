Во время ЧМ запустят авиасообщение между Израилем и Катаром. У государств нет дипломатических отношений

Во время ЧМ-2022 будут организованы прямые рейсы в Катар из Израиля.

Прямые чартерные рейсы из Тель-Авива в Доху будут организованы с учетом требований безопасности Израиля. Пассажирам потребуется удостоверение болельщика и авиабилет на рейс до Катара и обратно.

Поскольку между Израилем и Катаром нет дипломатических отношений, консульские услуги для граждан Израиля будут предоставляться в координации с МИД Израиля через частную международную туристическую компанию, базирующуюся в Дохе. Палестинцы смогут обратиться в посольство в Катаре.

«Мы рады, что израильские и палестинские болельщики смогут посетить Катар во время чемпионата мира. Благодаря этому израильтяне и палестинцы смогут вместе наслаждаться футболом. Я хочу поблагодарить наших израильских, палестинских и катарских коллег за помощь.

Футбол обладает способностью объединять людей, он пересекает все границы и способствует единству как ничто другое. Чемпионат мира является главным символом объединяющей силы футбола, и сегодняшнее историческое объявление предоставляет платформу для улучшения отношений по всему Ближнему Востоку», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Сегодняшнее решение позволит гражданам Израиля свободно путешествовать в Катар и посещать матчи чемпионата мира. Мы смогли обеспечить все гарантии, включая доступ к консульским услугам для израильтян в Катаре.

Поскольку чемпионат мира впервые проводится на Ближнем Востоке, он обещает стать праздником футбола и возможностью для израильтян наладить связи и поделиться культурным опытом со всем нашим регионом и всем миром», – сказал глава МИД Израиля Алон Ушпиз.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.