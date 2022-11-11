Игрок «Кадиса» Фали рассказал, что Винисиус назвал их клубом из Сегунды во время матча
Фали Хименес сказал, что Винисиус Жуниор назвал «Кадис» клубом из Сегунды.
Также защитник «Кадиса» высказался о стыке с полузащитником «Реала» Родриго Гоэсом.
«Я пошел против Родриго в отбор, но не собирался вредить ему. Локоть я не выставлял. Если пересматриваешь этот эпизод в замедленном повторе, то он кажется серьезнее, чем был на самом деле. Я быстро извинился.
Есть игроки, которым достается на поле. Винисиус сказал нам, что «Кадис» – клуб из второго дивизиона. Во время матча игроки говорят много чего, но есть границы, которые нельзя переходить.
Винисиус – хороший парень, как и Родриго. Я не скажу ничего плохого о нем. Я лучше не скажу ничего. В таком клубе, как «Реал», нужно уметь контролировать свое поведение. Мы должны уважать друг друга чуть больше, потому что занимаемся одним делом», – сказал защитник «Кадиса».
Вчера «Реал» выиграл у «Кадиса» (2:1) в матче 14-го тура Ла Лиги.
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