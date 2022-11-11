Игрок «Кадиса» Фали рассказал, что Винисиус назвал их клубом из Сегунды во время матча

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кадис Фали Хименес Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

Фали Хименес сказал, что Винисиус Жуниор назвал «Кадис» клубом из Сегунды.

Также защитник «Кадиса» высказался о стыке с полузащитником «Реала» Родриго Гоэсом.

«Я пошел против Родриго в отбор, но не собирался вредить ему. Локоть я не выставлял. Если пересматриваешь этот эпизод в замедленном повторе, то он кажется серьезнее, чем был на самом деле. Я быстро извинился.

Есть игроки, которым достается на поле. Винисиус сказал нам, что «Кадис» – клуб из второго дивизиона. Во время матча игроки говорят много чего, но есть границы, которые нельзя переходить.

Винисиус – хороший парень, как и Родриго. Я не скажу ничего плохого о нем. Я лучше не скажу ничего. В таком клубе, как «Реал», нужно уметь контролировать свое поведение. Мы должны уважать друг друга чуть больше, потому что занимаемся одним делом», – сказал защитник «Кадиса».

Вчера «Реал» выиграл у «Кадиса» (2:1) в матче 14-го тура Ла Лиги.

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