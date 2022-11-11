Игрок «Кадиса» Фали рассказал, что Винисиус назвал их клубом из Сегунды во время матча

Фали Хименес сказал, что назвал «Кадис» клубом из Сегунды.

Также защитник «Кадиса» высказался о стыке с полузащитником .

«Я пошел против Родриго в отбор, но не собирался вредить ему. Локоть я не выставлял. Если пересматриваешь этот эпизод в замедленном повторе, то он кажется серьезнее, чем был на самом деле. Я быстро извинился.

Есть игроки, которым достается на поле. Винисиус сказал нам, что «Кадис» – клуб из второго дивизиона. Во время матча игроки говорят много чего, но есть границы, которые нельзя переходить.

Винисиус – хороший парень, как и Родриго. Я не скажу ничего плохого о нем. Я лучше не скажу ничего. В таком клубе, как «Реал», нужно уметь контролировать свое поведение. Мы должны уважать друг друга чуть больше, потому что занимаемся одним делом», – сказал защитник «Кадиса».

Вчера «Реал» выиграл у (2:1) в матче 14-го тура .

Карло Анчелотти: «Кажется, что Винисиус – провокатор, но на нем фолят больше всего»