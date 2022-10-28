Милитао получил испанское гражданство, как Винисиус и Родриго. В заявке «Реала» теперь нет легионеров не из Евросоюза
Защитник «Реала» Эдер Милитао получил испанское гражданство.
Бразилец выступает за мадридский клуб с 2019 года, перебравшись из «Порту».
Ранее испанское гражданство получили Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. Таким образом, в составе «Реала» больше нет легионеров из стран, которые не являются членами Евросоюза.
Согласно правилам Ла Лиги, клубы могут иметь в составе по пять игроков не из Евросоюза, однако в заявку на матч можно включить не более трех таких игроков.
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