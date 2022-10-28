Милитао получил испанское гражданство, как Винисиус и Родриго. В заявке «Реала» теперь нет легионеров не из Евросоюза 

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эдер Милитао Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

Защитник «Реала» Эдер Милитао получил испанское гражданство.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2019 года, перебравшись из «Порту».

Ранее испанское гражданство получили Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. Таким образом, в составе «Реала» больше нет легионеров из стран, которые не являются членами Евросоюза.

Согласно правилам Ла Лиги, клубы могут иметь в составе по пять игроков не из Евросоюза, однако в заявку на матч можно включить не более трех таких игроков.

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