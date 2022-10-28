Родриго получил испанское гражданство. В заявке «Реала» теперь один легионер не из Евросоюза – Милитао

Вингер «Реала» получил испанское гражданство.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2019 года, перебравшись из .

Таким образом, после получения 21-летним хавбеком испанского паспорта в составе «Реала» остается всего один легионер из страны, не являющейся членом Евросоюза – бразилец .

Летом испанское гражданство также получил полузащитник .

Согласно правилам Ла Лиги, клубы могут иметь в составе по пять игроков не из Евросоюза, однако в заявку на матч можно включить не более трех таких игроков.