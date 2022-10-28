Родриго получил испанское гражданство. В заявке «Реала» теперь один легионер не из Евросоюза – Милитао

Теги Реал Мадрид Ла Лига лимит на легионеров Эдер Милитао Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

Вингер «Реала» Родриго Гоэс получил испанское гражданство.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2019 года, перебравшись из «Сантоса».

Таким образом, после получения 21-летним хавбеком испанского паспорта в составе «Реала» остается всего один легионер из страны, не являющейся членом Евросоюза – бразилец Эдер Милитао.

Летом испанское гражданство также получил полузащитник «Мадрида» Винисиус Жуниор.

Согласно правилам Ла Лиги, клубы могут иметь в составе по пять игроков не из Евросоюза, однако в заявку на матч можно включить не более трех таких игроков.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные