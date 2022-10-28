Родриго получил испанское гражданство. В заявке «Реала» теперь один легионер не из Евросоюза – Милитао
Вингер «Реала» Родриго Гоэс получил испанское гражданство.
Бразилец выступает за мадридский клуб с 2019 года, перебравшись из «Сантоса».
Таким образом, после получения 21-летним хавбеком испанского паспорта в составе «Реала» остается всего один легионер из страны, не являющейся членом Евросоюза – бразилец Эдер Милитао.
Летом испанское гражданство также получил полузащитник «Мадрида» Винисиус Жуниор.
Согласно правилам Ла Лиги, клубы могут иметь в составе по пять игроков не из Евросоюза, однако в заявку на матч можно включить не более трех таких игроков.
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