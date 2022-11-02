Карло Анчелотти: «Асенсио – лучший игрок матча с «Селтиком». Серхио Рамос должен ехать на ЧМ»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Селтиком» (5:1).

– Футболисты теперь больше верят в себя. Особенно это касается Вальверде, и это выражается в забитых им голах. А Винисиус научился лучше действовать без мяча. Мы хорошо смогли заменить Бензема.

Сегодня команда была сосредоточенной и не хотела создавать себе проблемы. Мы хотели вернуться домой с хорошим настроением, и это удалось.

Асенсио, на мой взгляд, был лучшим игроком матча. Он здорово комбинировал с Вальверде и Родриго. Он игрок высокого уровня и умеет менять ход матчей.

У Вальверде, Родриго и Асенсио нет потолка в развитии. Они еще могут стать лучше.

Не знаю, сколько еще забьет Вальверде, но у него прекрасный удар. Он способен забить еще очень много мячей.

– Должен ли Серхио Рамос быть вызван в сборную Испании на ЧМ-2022?

– Серхио Рамос, несомненно, должен поехать на ЧМ-2022, учитывая его мастерство и опыт, – сказал Анчелотти.

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