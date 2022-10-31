«Реал» об 1:1 с «Жироной»: «Спорное судейство украло у нас победу»

«Реал» выразил недовольство работой судей в матче с «Жироной».

«Мадрид» дома сыграл вничью (1:1) в 12-м туре Ла Лиги.

Игру на «Сантьяго Бернабеу» обслуживал арбитр Марио Мелеро Лопес. В конце матча он назначил пенальти в ворота хозяев за попадание мяча в руку хавбеку , позже не засчитал гол вингера , посчитав что бразилец выбил мяч из рук вратаря, а также удалил полузащитника , показав ему вторую желтую карточку.

На сайте мадридского клуба статья о матче озаглавлена так: «Спорное судейство украло победу у «Реала».

«Винисиус вывел лидеров Ла Лиги вперед на 70-й минуте, но сравняла счет при помощи спорного пенальти после использования ВАР арбитром Марио Мелеро Лопесом за игру рукой Асенсио, и он также отменил гол Родриго, так как счел, что игрок совершил фол.

Радость мадридцев после гола была недолгой. Система ВАР обратила внимание судьи на игру рукой Асенсио на 77-й минуте. На кадрах видно, что мяч сначала попал в живот Асенсио и отскочил от него. Судья отправился к монитору и указал на точку, а Стуани сделал счет 1:1.

Наша команда бросила все силы в атаку и на 89-й минуте сумела сделать счет 2:1. Родриго переиграл Гассанигу в схватке на линии ворот, но Мелеро Лопес отменил гол из-за фола на вратаре.

В добавленное время состав команды Анчелотти сократился до десяти человек, поскольку Кроос получил вторую желтую карточку.

Сегодня у лишь одно очко, но команда сохраняет место на вершине таблицы , – говорится в тексте.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports