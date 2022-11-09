Киммих о победе над «Вердером»: «1:0 – это хорошо, но 6:1 намного лучше и гораздо веселее. «Бавария» сделала правильные выводы после плохих результатов»

высказался о разгромной победе над .

обыграла бременский клуб в 14-м туре Бундеслиги (6:1).

«Первый тайм начался блестяще. Вот тогда-то мы и убили интригу. Это было впечатляюще. Мы играли целеустремленно и быстро продвигались вперед. Мы могли бы забить еще больше голов.

Мы всегда верили в наш класс, в тренера и в нашу команду. У нас были небольшие проблемы с результатами, но мы играли неплохо. Мы проанализировали ситуацию и сделали правильные выводы. Эта вера в собственные силы помогла нам.

1:0 – это хорошо, но 6:1 намного лучше и гораздо веселее», – сказал полузащитник «Баварии».