Нагельсманн после 6:1 с «Вердером»: «Голы делают футбол захватывающим. Снимаю шляпу перед командой, она играет очень хорошо»

Главный тренер «Баварии» высказался о победе над .

Мюнхенский клуб выиграл матч 14-го тура Бундеслиги со счетом 6:1.

«В настоящее время у нас очень хорошее сочетание качества и желания. Игра была тяжелой, когда счет сравнялся и мы не забили пенальти, но мы сохраняли спокойствие и собранность и забили три гола до перерыва.

Во втором тайме мы позволили себе немного расслабиться. В целом, мы хорошо сыграли для болельщиков. Снимаю шляпу перед командой, она играет очень хорошо.

Голы – это то, что делает футбол таким захватывающим. Сорок семь голов в Бундеслиге, четвертая домашняя победа подряд, в которой мы забили как минимум четыре гола – это совершенно экстраординарно», – сказал Нагельсманн.