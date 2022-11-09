«Бавария» забила 47 мячей за 14 туров Бундеслиги впервые с сезона-1976/77. Тогда было 48 голов

забил 47 мячей за 14 матчей Бундеслиги.

В 14-м туре чемпионата Германии команда разгромила – 6:1. Теперь разница забитых и пропущенных мюнхенцами мячей в текущем сезоне Бундеслиги – 47:13.

«Бавария» не забивала 47 голов за 14 первых матчей чемпионата с сезона-1976/77. Тогда мюнхенский клуб забил 48 голов за 14 игр.

Следующий матч «Бавария» проведет 12 ноября – против «Шальке».