Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Вольфсбурга», «Бавария» примет «Вердер»

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«Бавария» примет «Вердер» в матче 14-го тура Бундеслиги. 

Также во вторник «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Вольфсбургом» в гостях.

В среду «Фрайбург» проведет гостевой матч с «Лейпцигом», «Унион» примет «Аугсбург», «Айнтрахт»«Хоффенхайм»

Чемпионат Германии

14-й тур

Вольфсбург – Боруссия Д
Дата проведения
8 ноября, 20.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Боруссия М
Дата проведения
8 ноября, 22.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Герта
Дата проведения
8 ноября, 22.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Вердер
Дата проведения
8 ноября, 22.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Байер
Дата проведения
9 ноября, 20.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шальке – Майнц
Дата проведения
9 ноября, 22.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Фрайбург
Дата проведения
9 ноября, 22.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Аугсбург
Дата проведения
9 ноября, 22.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
Дата проведения
9 ноября, 22.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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