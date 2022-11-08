Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Вольфсбурга», «Бавария» примет «Вердер»
«Бавария» примет «Вердер» в матче 14-го тура Бундеслиги.
Также во вторник «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Вольфсбургом» в гостях.
В среду «Фрайбург» проведет гостевой матч с «Лейпцигом», «Унион» примет «Аугсбург», «Айнтрахт» – «Хоффенхайм».
14-й тур
- Дата проведения
- 8 ноября, 20.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.30, «Дойче банк Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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