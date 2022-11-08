Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Вольфсбурга», «Бавария» примет «Вердер»

примет в матче 14-го тура Бундеслиги.

Также во вторник «Боруссия» Дортмунд сыграет с в гостях.

В среду проведет гостевой матч с , примет , – .

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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