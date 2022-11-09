Хет-трик Гнабри, голы Мусиалы, Горетцки и Теля, незабитый пенальти Шупо-Мотинга: смотрите видеообзор матча «Бавария» – «Вердер»
В 14-м туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер».
Уже на 6-й минуте Джамал Мусиала открыл счет, однако Энтони Юнг спустя четыре минуты забил ответный гол.
На 17-й минуте Эрик-Максим Шупо-Мотинг не реализовал пенальти. Но довольно быстро мюнхенцы все же вышли вперед – отличился Серж Гнабри.
До перерыва вингер «Баварии» сделал дубль, а Леон Горетцка сделал счет разгромным.
В концовке матча Гнабри забил свой третий гол в матче, а точку в игре поставил 17-летний Матис Тель – 6:1.
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