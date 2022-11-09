Хет-трик Гнабри, голы Мусиалы, Горетцки и Теля, незабитый пенальти Шупо-Мотинга: смотрите видеообзор матча «Бавария» – «Вердер»

В 14-м туре Бундеслиги разгромила .

Уже на 6-й минуте открыл счет, однако Энтони Юнг спустя четыре минуты забил ответный гол.

На 17-й минуте Эрик-Максим Шупо-Мотинг не реализовал пенальти. Но довольно быстро мюнхенцы все же вышли вперед – отличился .

До перерыва вингер «Баварии» сделал дубль, а сделал счет разгромным.

В концовке матча Гнабри забил свой третий гол в матче, а точку в игре поставил 17-летний – 6:1.