Хет-трик Гнабри, голы Мусиалы, Горетцки и Теля, незабитый пенальти Шупо-Мотинга: смотрите видеообзор матча «Бавария» – «Вердер»

Теги Бавария Вердер бундеслига Германия Эрик-Максим Шупо-Мотинг Леон Горетцка Серж Гнабри Джамал Мусиала Матис Тель Футбол

В 14-м туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер».

Уже на 6-й минуте Джамал Мусиала открыл счет, однако Энтони Юнг спустя четыре минуты забил ответный гол.

На 17-й минуте Эрик-Максим Шупо-Мотинг не реализовал пенальти. Но довольно быстро мюнхенцы все же вышли вперед – отличился Серж Гнабри.

До перерыва вингер «Баварии» сделал дубль, а Леон Горетцка сделал счет разгромным.

В концовке матча Гнабри забил свой третий гол в матче, а точку в игре поставил 17-летний Матис Тель – 6:1.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные